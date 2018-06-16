В каких сферах в Азербайджане наиболее высокая зарплата?

В январе-апреле 2018 года средняя номинальная заработная плата в Азербайджане составила 538,8 маната, что на 3,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

По данным отчета, средняя заработная плата в нефтяном секторе составила 3 226,8 маната, в ненефтяном - 477,4 маната. По государственному и частному секторам средние заработные платы были следующими - 416,7 и 706,1 маната соответственно.

Самая высокая заработная плата в Азербайджане зафиксирована в добывающей промышленности - 3 185,2 маната (1 298,6 маната - в госсекторе, 4 428,7 маната - в частном секторе). Затем следует сектор финансовых услуг и страхования - 1 551,8 маната (1 389,4 маната - в госсекторе, 1 589,4 маната - в частном секторе). Замыкают тройку лидеров зарплаты сотрудников, занимающихся профессиональной, научной или технической деятельностью - 957,2 маната (403,8 маната - в госсекторе, 1 944,2 маната - в частном).

ТОП-5 самых высокооплачиваемых сфер в Азербайджане:

Всего же на начало июня 2018 года экономически активное население Азербайджана составило свыше 5,103 миллиона человек.

При этом на первое мая 2018 года число лиц, работающих по найму, составило 1,538,2 миллиона человек, в том числе 887,2 тысячи человек работали в государственном секторе экономики, 651 тысяча человек - в частном. Число работающих в нефтяном секторе составило 33,6 тысячи человек, в ненефтяном - свыше 1,5 миллиона человек.