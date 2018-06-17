TANAP укрепит показатели роста экономики Азербайджана - ПРОГНОЗ

Российское рейтинговое агентство АКРА ожидает, что в 2018 году реальный рост экономики Азербайджана составит 1,5-1,8 процента.

Об этом Trend сказал заместитель директора Группы исследований и прогнозирования АКРА Жаннур Ашигали, передает Day.Az.

Уже в 2019 году, отметил Ашигали, реальный рост экономики страны ускорится до 2-2,5 процента. Прогнозы АКРА на этот год соответствуют прогнозам правительства Азербайджана, которое также ожидает реальный рост ВВП на 1,5 процента. На 2019 год правительство прогнозирует рост экономики на четыре процента.

Согласно данным агентства, при этом потребительская инфляция в этот период будет находиться в пределах 6-6,5 процента с тенденцией замедления к концу периода.

Что касается факторов, которые могут поддержать рост экономики страны, то, как отметил эксперт агентства, Трансанатолийский трубопровод (TANAP), являющийся частью "Южного газового коридора", который предусматривает поставки газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз 2" на рынки Европы, укрепит показатели роста экономики страны, но не изменит общую картину экономического развития.

"АКРА ожидает, что экономика Азербайджана войдет в стабильно-позитивную фазу, однако экономический рост будет сдержанным", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-апреле 2018 года ВВП страны составил 1,2 процента, ненефтяная экономика выросла на 2,1 процента. Инфляция за тот же период составила 3,5 процента.