В Азербайджане запускается новая платежная система Paymanat (paymanat.az), сказали Trend в компании, передает Day.Az.

Как сказали в компании, на днях будет подписан контракт с ОАО Expressbank, который выступит в роли процессингового центра платежной системы.

"В ближайшие три недели в систему Paymanat будут интегрированы сервисы оплаты мобильной и стационарной связи, коммунальных услуг и др. Параллельно в течение месяца предусматривается запуск мобильного приложения Paymanat для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS", - сказали в компании.

Кроме того, в ближайшее время, как сказали в компании, на рынок будут также представлены пластиковые карты Paymanat. Получить карты Paymanat, можно будет, обратившись в отделения ОАО Expressbank.

"Ограниченное количество карт в настоящее время эмитировано для проведения тестов", - сказал источник.

Карта Paymanat будет совмещена с е-кошельком, что позволяет зарегистрированным пользователям открыть виртуальный счет.

Пополнить счет е-кошелька можно будет посредством платежных терминалов MilliÖN и eManat. Загруженные на виртуальный счет денежные средства могут быть использованы для приобретения товаров, оплаты услуг, а также для осуществления денежных переводов.

В настоящее время на рынке электронных платежных систем Азербайджана функционируют такие платформы, как hesab.az, azericard.com, gpp.az, cib.az, e-pul.az, portmanat.az, e-govpay.az и др.