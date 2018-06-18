Азербайджан ждет волну туристов из Пакистана - ПОДРОБНОСТИ

Частная пакистанская авиакомпания планирует запустить прямой авиарейс в Баку и в настоящее время ведет переговоры с азербайджанской стороной об условиях такого сотрудничества, сказал Trend посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

"Азербайджан и Пакистан имеют большой потенциал в развитии сферы туризма. За последние два года мы стали свидетелями 400-процентного увеличения туристического оборота между нашими странами. Мы надеемся, что этот факт даст толчок запуску прямых рейсов между Азербайджаном и Пакистаном в ближайшее время", - сказал посол.

Он добавил, что запуск прямых авиарейсов не только увеличит туристические связи, но и повысит торгово-экономическую активность и сотрудничество между двумя странами.

В 2017 году число пакистанских граждан, посетивших Азербайджан, составило 25 тысяч человек, и ожидается, что это число будет постепенно увеличиваться к началу 2019 года.

"Увеличивается количество людей в Азербайджане, которые узнают о Пакистане, а также число пакистанских граждан, знакомящихся с Азербайджаном, которые хотят посетить эту страну", - сказал Мохманд.

Торговый оборот между Азербайджаном и Пакистаном составил 5,2 миллиона долларов, из которых 402 470 долларов приходится на экспорт азербайджанской продукции в Пакистан, а 4,8 миллиона долларов - на импорт пакистанской продукции в Азербайджан. Ранее министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, затрагивая основные сферы азербайджано-пакистанского сотрудничества в своем интервью Trend, упомянул энергетический сектор, информационные технологии, фармацевтические, хирургические и спортивные товары, кожевенную и сельскохозяйственную технику и продукцию.