Азербайджан ждет волну туристов из Пакистана - ПОДРОБНОСТИ
Частная пакистанская авиакомпания планирует запустить прямой авиарейс в Баку и в настоящее время ведет переговоры с азербайджанской стороной об условиях такого сотрудничества, сказал Trend посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.
"Азербайджан и Пакистан имеют большой потенциал в развитии сферы туризма. За последние два года мы стали свидетелями 400-процентного увеличения туристического оборота между нашими странами. Мы надеемся, что этот факт даст толчок запуску прямых рейсов между Азербайджаном и Пакистаном в ближайшее время", - сказал посол.
Он добавил, что запуск прямых авиарейсов не только увеличит туристические связи, но и повысит торгово-экономическую активность и сотрудничество между двумя странами.
В 2017 году число пакистанских граждан, посетивших Азербайджан, составило 25 тысяч человек, и ожидается, что это число будет постепенно увеличиваться к началу 2019 года.
"Увеличивается количество людей в Азербайджане, которые узнают о Пакистане, а также число пакистанских граждан, знакомящихся с Азербайджаном, которые хотят посетить эту страну", - сказал Мохманд.
Торговый оборот между Азербайджаном и Пакистаном составил 5,2 миллиона долларов, из которых 402 470 долларов приходится на экспорт азербайджанской продукции в Пакистан, а 4,8 миллиона долларов - на импорт пакистанской продукции в Азербайджан. Ранее министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, затрагивая основные сферы азербайджано-пакистанского сотрудничества в своем интервью Trend, упомянул энергетический сектор, информационные технологии, фармацевтические, хирургические и спортивные товары, кожевенную и сельскохозяйственную технику и продукцию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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