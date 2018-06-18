LetsGo повысит стандарты туризма в Азербайджане - ВИДЕО

18 июня 2018 14:00

Стремительно растущее число туристов  за последнее время послужило импульсом для роста конкуренции на туристическом рынке страны.

Однако правда заключается и в том, что гости часто сталкиваются с неприятными ситуациями. В частности, возникают определенные проблемы с их доставкой до желаемого пункта и обеспечением должного комфорта.  Низкое качество услуг, искусственное завышение цен, случаи мошенничества со стороны частных водителей такси либо сотрудников компаний, предоставляющих услуги такси, нарушение правил безопасности и другие  факты в итоге негативно сказываются на имидже туристического сектора в целом. 

Именно по этим причинам для компании, оказывающей комплексные  и концептуальные услуги на высокопрофессиональном уровне, открытие нового интернет-ресурса стало принципиальным вопросом. 

Компания LetsGo для заполнения данной ниши представила новинку на туристическом рынке Азербайджана - онлайн-проект www.lets-go.travel

Опираясь как на местные каноны, так и на современные мировые стандарты, компания представила на рынке свои туристические и транспортные услуги в трех направлениях:

  • Трансфер (от аэропорта в отель и обратно).
  • Услуги водителя (часовые и суточные).
  • Туры (внутри страны).

Интернет-ресурс LetsGo является первым брендом вне всякой конкуренции, выступившим с подобной инициативой в Азербайджане. Особенностями сайта являются оформление запроса в соответствии с оказываемыми услугами и возможность произвести оплату в цифровом формате. Таким образом, для того чтобы воспользоваться услугой, клиентам больше нет необходимости звонить в офис.

К преимуществам LetsGo также относятся:

  • Персональное страхование от несчастных случаев.
  • Профессиональные водители.
  • Лицензированные гиды.
  • Новые транспортные средства с Wi-Fi сетью.
  • Фрукты и напитки для пассажиров в салоне автомобиля.
  • Возможность бесплатного обмена или отмены.
  • Служба поддержки 24/7 (телефон, онлайн-чат, электронная почта).
  • Специальные скидки и бонусы для клиентов.

Компания обладает широкими возможностями для успешного сотрудничества с отелями и туристическими агентствами на территории страны. Каждая компания при сотрудничестве с LetsGo получает доступ в "Личный кабинет", к истории заказов, аналитической информации, а также подробную и полностью прозрачную информацию о своих комиссионных доходах.

Оплату услуг можно легко произвести онлайн, посредством POS-терминалов, а также наличными. Удобство навигации нового онлайн-ресурса делает бренд легкодоступным и приемлемым не только для корпоративных клиентов, но и для любого пользователя.

Ваш правильный выбор - http://WWW.LETS-GO.TRAVEL, это - в первую очередь удобство услуг надежной компании, профессионализм и качество, которые отвечают самым высоким требованиям своих клиентов.

https://www.youtube.com/watch?v=LF4ibIVO_Xg

http://WWW.LETS-GO.TRAVEL

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