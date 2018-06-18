LetsGo повысит стандарты туризма в Азербайджане - ВИДЕО

Стремительно растущее число туристов за последнее время послужило импульсом для роста конкуренции на туристическом рынке страны.

Однако правда заключается и в том, что гости часто сталкиваются с неприятными ситуациями. В частности, возникают определенные проблемы с их доставкой до желаемого пункта и обеспечением должного комфорта. Низкое качество услуг, искусственное завышение цен, случаи мошенничества со стороны частных водителей такси либо сотрудников компаний, предоставляющих услуги такси, нарушение правил безопасности и другие факты в итоге негативно сказываются на имидже туристического сектора в целом.

Именно по этим причинам для компании, оказывающей комплексные и концептуальные услуги на высокопрофессиональном уровне, открытие нового интернет-ресурса стало принципиальным вопросом.

Компания LetsGo для заполнения данной ниши представила новинку на туристическом рынке Азербайджана - онлайн-проект www.lets-go.travel

Опираясь как на местные каноны, так и на современные мировые стандарты, компания представила на рынке свои туристические и транспортные услуги в трех направлениях:

Трансфер (от аэропорта в отель и обратно).

Услуги водителя (часовые и суточные).

Туры (внутри страны).

Интернет-ресурс LetsGo является первым брендом вне всякой конкуренции, выступившим с подобной инициативой в Азербайджане. Особенностями сайта являются оформление запроса в соответствии с оказываемыми услугами и возможность произвести оплату в цифровом формате. Таким образом, для того чтобы воспользоваться услугой, клиентам больше нет необходимости звонить в офис.

К преимуществам LetsGo также относятся:

Персональное страхование от несчастных случаев.

Профессиональные водители.

Лицензированные гиды.

Новые транспортные средства с Wi-Fi сетью.

Фрукты и напитки для пассажиров в салоне автомобиля.

Возможность бесплатного обмена или отмены.

Служба поддержки 24/7 (телефон, онлайн-чат, электронная почта).

Специальные скидки и бонусы для клиентов.

Компания обладает широкими возможностями для успешного сотрудничества с отелями и туристическими агентствами на территории страны. Каждая компания при сотрудничестве с LetsGo получает доступ в "Личный кабинет", к истории заказов, аналитической информации, а также подробную и полностью прозрачную информацию о своих комиссионных доходах.

Оплату услуг можно легко произвести онлайн, посредством POS-терминалов, а также наличными. Удобство навигации нового онлайн-ресурса делает бренд легкодоступным и приемлемым не только для корпоративных клиентов, но и для любого пользователя.

Ваш правильный выбор - http://WWW.LETS-GO.TRAVEL, это - в первую очередь удобство услуг надежной компании, профессионализм и качество, которые отвечают самым высоким требованиям своих клиентов.

https://www.youtube.com/watch?v=LF4ibIVO_Xg

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