У тюркоязычных стран может появиться единая таможенная зона - ПОДРОБНОСТИ

В будущем может быть рассмотрен вопрос создания единой таможенной зоны для тюркоязычных стран.

Об этом сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, передает Day.Az.

Посол отметил, что увеличение объёма международной торговли между странами Центральной Азии, Азербайджаном и Турцией может происходить в результате сокращения и полного устранения торговых барьеров, таких как, к примеру, импортные пошлины и квоты.

"Снижение тарифов, в свою очередь, может быть проведено по инициативе Тюркского совета с помощью образования таможенного союза, или зоны свободной торговли, или, что является более распространённой практикой, в результате международных переговоров", - заключил Гулиев.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 апреля 2018 года заявил, что страна начнёт принимать участие в работе Совета Сотрудничества тюркоязычных государств, штаб-квартира которого находится в Стамбуле.

Мирзиёев заявил, что Узбекистан примет участие уже в очередном заседании Совета, который пройдет в Бишкеке (Кыргызстан).

"Вступление Узбекистана в Тюркский совет - очень важное событие. Узбекистан благодаря динамике развития и численности населения внесет важный вклад в работу Тюркского совета", - сказал Гулиев.

По словам посла, после вступления Узбекистана в Тюркский совет появится возможность для реализации всевозможных проектов не только в области экономики, но и в сфере образования, молодежи, спорта и туризма.

Тюркский совет - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в городе Нахчыван в Азербайджане.

На данный момент членами Совета являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.