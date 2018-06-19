В США обнародовали прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Добыча нефти и конденсата в Азербайджане в 2018 году составит 0,80 миллиона баррелей в сутки, согласно прогнозам Управления по энергетической информации министерства энергетики США (EIA), опубликованным в июньском обзоре энергетического рынка, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
При этом прогнозируется, что в 2019 году добыча составит 0,78 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, EIA оставил прогнозы по добыче нефти и конденсата в Азербайджане неизменными по сравнению с предыдущим отчетом.
Объемы добычи нефти в Азербайджане составят 0,81 миллиона баррелей в сутки во втором квартале этого года, 0,79 миллиона баррелей - в третьем квартале и 0,77 миллиона баррелей - в четвертом квартале 2018 года.
По прогнозам EIA, добыча нефти в стране в первом и втором кварталах 2019 года составит по 0,79 миллиона баррелей в сутки. В третьем квартале добыча ожидается на уровне 0,78 миллиона баррелей в сутки, в четвертом - на уровне 0,76 миллиона баррелей.
Основной объем нефти, добываемой в Азербайджане, приходится на блок морских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". На этой площади добывается легкая нефть сорта Azeri Light.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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