Цены на автомобили в Азербайджане изменились

Средняя цена на автомобильном рынке Баку в мае 2018 года составила 30 208 манатов, сообщил Trend в среду генеральный директор консалтинговой компании MBA Group эксперт Нусрет Ибрагимов, передает Day.Az.

По словам эксперта, по сравнению с предыдущим месяцем средняя цена на авторынке выросла на 11,4 процента.

Ибрагимов отметил, что всего в мае 2018 года на автомобильном рынке столицы на продажу было выставлено 2 134 автомобиля.

"По сравнению с предыдущим месяцем портфель предложений на авторынке вырос на 5,17 процента. Большая часть выставленных на продажу автомобилей - 86,27 процента - машины на бензиновом двигателе. Средняя цена автомобилей этой категории составила 30 195 маната. На автомобили с дизельным двигателем пришлось 13,73 процента предложений. Средняя цена таких автомобилей составила 30 290 манатов. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач составила 71,93 процента при средней стоимости в 38 023 маната. На долю автомобилей с механической коробкой передач пришлось 28,07 процента предложения на рынке. Средняя цена составила 10 180 манатов", - сказал Ибрагимов.

Эксперт сообщил, что средний показатель пробега автомобилей на рынке в мае 2018 года составил почти 171,66 тысячи километров при снижении за месяц на 8,62 процента. Средний возраст автомобилей составил 12 лет.

Эксперт добавил, что среднегодовой износ автомобилей, предложенных на рынке, составил 6,66 процента.

"При этом у автомобилей возрастом до пяти лет этот показатель составил 8,09 процента, от пяти до 10 лет - 7,16 процента, а от 10 до 15 лет - 5,82 процента", - сказал Ибрагимов.

Официальный курс на 13 июня составляет 1,7 AZN/USD.