Новые трубопроводы позволят Баку нарастить поставки газа на внешний рынок

Новые трубопроводы предоставят Баку возможность для увеличения объемов поставок газа на внешний рынок. Об этом пишет "Независимая газета", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В последние годы Азербайджан проводит энергетическую политику, направленную на закрепление за ним роли экспортера углеводородных ресурсов в европейском направлении. Решению данной задачи способствует расширение сотрудничества с Турцией. Азербайджано-турецкое взаимодействие позволило начать реализацию новых проектов газопроводов, строительство которых увеличит объемы поставок азербайджанского газа на внешний рынок", - говорится в статье.

В частности, как отмечает автор статьи, Трансанатолийский трубопровод (TANAP), который является частью "Южного газового коридора", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, можно рассматривать в качестве трубопроводного проекта, который представляет интерес в первую очередь для Азербайджана и Турции.

"Баку получил новый маршрут экспорта для своего газа, а Анкара усилила свою роль в вопросах поставок газа в Европу", - говорится в статье.

Как отмечается, после завершения строительства и выхода на полную мощность трубопроводов TANAP, TAP, которые сформируют "Южный газовый коридор", а также после окончания строительства проекта "Турецкий поток" Анкара значительно укрепит свои позиции, став ключевым игроком в поставках углеводородного сырья из Каспийского региона в страны Европы.

"В свою очередь, новые трубопроводы дадут Баку дополнительные возможности для увеличения объемов поставок своего газа на внешний рынок. Энергетическая политика Азербайджана отвечает интересам ЕС, который рассматривает каспийские энергоресурсы в качестве альтернативы российским поставкам. Одновременно с этим Европейский инвестиционный банк одобрил выделение кредита для строительства ТАР в размере 1,5 миллиарда евро, что также подчеркивает заинтересованность европейских стран в создании новых трубопроводных маршрутов", - говорится в статье.

Отметим, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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