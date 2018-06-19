Азербайджанская нефть значительно подорожала

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 18 июня составила 75,42 доллара за баррель, что на 1,43 доллара больше показателя минувшей пятницы. Об этом сообщил Trend во вторник источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 18 июня составила 74,74 доллара за баррель, что на 1,47 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 72,19 доллара за баррель, что на 1,46 доллара больше показателя минувшей пятницы.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 июня составила 73,5 доллара за баррель, что на 1,24 доллара меньше показателя минувшей пятницы.

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