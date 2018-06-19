Илон Маск обвинил сотрудника Tesla в масштабном саботаже

Недовольный отказом в повышении сотрудник Tesla передал особо важную информацию из производственной системы компании третьим лицам. Сейчас Tesla выясняет, действовал ли он в одиночку, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Сотрудник Tesla Inc. взломал систему управления производством компании и передал "большие объемы особо важной информации" третьим лицам. Об этом основатель и глава компании Илон Маск уведомил своих сотрудников в электронном письме, которое публикует телеканал CNBC. Представитель Tesla подтвердил Bloomberg подлинность письма.



Действия сотрудника, которому отказали в повышении, Маск называет "саботажем", а ущерб для Tesla - "довольно масштабным и подрывающим" ее деятельность. Представитель компании отказался от комментариев, имя сотрудника Tesla в письме не называется.



Tesla проводит расследование и выясняет, действовал ли сотрудник компании в одиночку. "Как вы знаете, есть довольно большой список компаний, которые желают Tesla смерти", - написал Маск, приведя в пример "играющих на понижение" инвесторов, "уже потерявших миллиарды долларов", нефтяные компании, которые "не любят" видеть, как развивается производство электрокаров.



"Если они так много обманывают по поводу выбросов, может, они хотели бы мошенничать и другим путем?" - задался вопросом основатель Tesla.



Ранее, в понедельник, Маск сообщил, что "из-за странного инцидента" на пару часов было приостановлено производство Tesla. "Могло быть случайное событие, но, как говорил Энди Гроув (CEO Intel), выживут только параноики", - отметил тогда он, не приводя подробностей.



Письмо Маска появилось на фоне усилий Tesla нарастить темпы производства до 5 тыс. автомобилей Model 3 в неделю. "Прогнозы компании по прибыли на третий и четвертый кварталы основаны на достижении этого показателя, неудача породит опасения, что компании нужно привлечь больше капитала", - пишет Bloomberg.



На прошлой неделе основатель Tesla сообщил о реорганизации штата компании и увольнении 9% сотрудников. В результате более 3 тыс. человек потеряют работу.





