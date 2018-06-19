Азербайджан примет участие во встрече министров стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене

По приглашению генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов 21-23 июня будет находиться с визитом в Вене, говорится в сообщении министерства энергетики, распространенном во вторник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр примет участие в работе VII международной конференции ОПЕК на тему "Нефть - сотрудничество для устойчивого будущего".

Запланировано выступление министра энергетики в V сессии "Будущее нефти для мировой экономики". Кроме этого, ожидается участие Шахбазова в IX заседании Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель.

Шахбазов примет участие в четвертом заседании министров стран ОПЕК и не-ОПЕК в рамках 174 заседания Совета министров ОПЕК, которое пройдет 23 июня 2018 года.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.