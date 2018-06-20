Вице-президент Еврокомиссии поддержал азербайджанский проект - ПОДРОБНОСТИ

Еврокомиссия надеется на продолжение поддержки всеми тремя странами (Италии, Албании, Греции) реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Об этом сообщил Trend вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Я верю, что строительство ТАР, являющегося европейской частью "Южного газового коридора", будет продолжаться благодаря постоянной поддержке трех национальных правительств, с тем, чтобы обеспечить поставку газа из Каспийского региона в ЕС к 2020 году", - сказал Шефчович.

Вице-президент отметил, что TAP принесет значительные выгоды странам, по территории которых он пройдет, а также транзитным странам и их местным общинам с точки зрения привлечения инвестиций, открытия дополнительных рабочих мест, а также снижения цен на энергоносители для потребителей и перехода к экономике с более низким уровнем выбросов углерода.

Ранее Reuters сообщило со ссылкой на министра окружающей среды Италии Серхио Коста, что участие Италии в этом проекте и других крупных проектах будет пересмотрено.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.