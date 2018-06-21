Международные эксперты оценили финансовые реформы в Азербайджане

Всемирный банк (ВБ) рассчитывает на принятие в 2018 году поправок в финансовое законодательство Азербайджана, которые позволят привлечь новые инвестиции в экономику.

Об этом Trend сказала ведущий эксперт Всемирного банка (ВБ) по финансам и частному сектору на Южном Кавказе Анжела Пригожина.

Она напомнила, что в настоящее время в Азербайджане ведется работа над принятием закона "О регулировании финансовых рынков", готовятся поправки в нормативные документы по регулированию капитала, резервов, отчетности и других аспектов деятельности банков и страховых компаний. Также готовятся поправки в страховое и банковское законодательство и в закон о платежных услугах.

Изменения также ожидаются в закон о банкротстве, что позволит усовершенствовать внесудебные механизмы реструктуризации долгов и снизить объем проблемных активов.

"Формат регулирования и надзора над финансовыми рынками существенно изменился после кризиса 2007-2008 годов, и многие страны, в том числе ближайшие соседи [Азербайджана], активно внесли или вносят изменения в нормативно-правовую базу, вводят новые требования к финансовым учреждениям в сфере раскрытия информации, управления рисками и расчета капитала", - сказала Пригожина.

По ее мнению, Азербайджан тоже должен ускорить реформы в этом направлении для повышения надежности, конкурентоспособности, эффективности финансовых учреждений, повышения доверия вкладчиков и инвесторов, привлечения инвестиций в экономику.

Эксперт отметила, что ключевые принципы уже заложены в проект закона по регулированию финансовых рынков.

"Мы также ведем дополнительную работу с Палатой надзора над финансовыми рынками по другим законам. Эксперты ВБ активно помогают Палате как в оценке на соответствие международным стандартам, так и в обсуждении наиболее приемлемых подходов и практики применения в Азербайджане", - добавила собеседница агентства.

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.