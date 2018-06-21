S&P повысило рейтинги азербайджанского Muganbank "В-/В" в связи с улучшением показателей ликвидности

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента азербайджанского ОАО "Muganbank" до "В-/В"с "ССС+/С".

Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный".

"Повышение рейтингов обусловлено нашей точкой зрения относительно того, что в 2017 году Muganbank улучшил свои показатели ликвидности путем привлечения корпоративного фондирования на текущие и расчетные счета и генерировал дополнительные объемы ликвидности от продажи и амортизации розничного портфеля", - отмечается в сообщении агентства.

По состоянию на 31 декабря 2017 года, широкие ликвидные активы банка (без учета денежных средств с ограниченным правом использования) увеличились до 63 млн манатов (около $37 млн) с 11 млн манатов годом ранее, и в настоящее время они покрывают около 25% совокупных клиентских депозитов банка.

Кроме того, агентство отмечает, что почти все коэффициенты фондирования и ликвидности улучшились и в настоящее время сопоставимы с показателями аналогичных банков региона, имеющих "адекватные" оценки ликвидности.

Зависимость Muganbank от фондирования, привлекаемого от Центрального банка, уменьшилась: оно сократилось до 5% обязательств по сравнению с 15% годом ранее. В связи с этим в S&P считают, что банк сможет противостоять возможному ухудшению операционных условий, связанному с оттоком депозитов, в большей степени, чем это было годом ранее. "Мы пересмотрели нашу оценку показателей ликвидности с "умеренной" на "адекватную"; теперь этот показатель становится нейтральным рейтинговым фактором", - подчеркивается в сообщении.

По оценкам агентства, показатели капитализации Muganbank остаются невысокими, о чем свидетельствует рассчитываемый коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjusted capital - RAC), который составил 5% на конец 2017 года. В то же время агентство ожидает, что показатели капитализации будут ухудшаться и составят около 3,5-3,9% в ближайшие 12-18 месяцев. "Это обусловлено тем, что, по нашему мнению, Muganbank по-прежнему будет демонстрировать чистые убытки до конца 2019 года, хотя и в меньших объемах, чем в прошедшие два года. Мы ожидаем стабилизацию объема потерь по кредитам на уровне примерно 2,3-2,5% кредитного портфеля. В то же время чистая процентная маржа Muganbank продолжит ухудшаться, оказывая негативное влияние на показатели доходов и прибыльности, что отражает растущую долю продуктов с низкой маржой, таких как корпоративное и ипотечное кредитование, и продолжающееся конкурентное давление на Muganbank со стороны более крупных азербайджанских банков", - отмечается в пресс-релизе.

Тем не менее, резервы капитала Muganbank превышали регуляторный минимум на 300 базисных пунктов (б.п.) по состоянию на 31 марта 2018 г., и банк сможет поддерживать объемы капитала, превышающие регуляторный минимум более чем на 200 б.п. в ближайшие 18 месяцев.

"Мы отмечаем, что банк демонстрирует более медленные темпы восстановления показателей прибыльности, чем сопоставимые с ним банки Азербайджана, после экономического спада, наблюдавшегося в 2015-2016 гг., и мы ожидаем, что он не сможет генерировать капитал для поддержки роста банковского бизнеса", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, аналитики агентства считают, что клиентская база Muganbank останется волатильной, что стало одной из причин значительного оттока депозитов клиентов в 2016 году. В связи с этим бизнес-позиция банка в целом ухудшилась за последние два года и по-прежнему оказывает негативное влияние на рейтинги.

"Мы отмечаем, что слабые стороны бизнес-модели Muganbank в некоторой степени компенсируются поддержкой со стороны акционера, который на протяжении последних двух лет осуществил вливание капитала в размере 35 млн манатов (около $21 млн.). В этом году банк может получить дополнительные средства объемом 10-15 млн манатов. В то же время мы не учитываем эту поддержку в нашем прогнозе, поскольку сроки ее предоставления и источники остаются неопределенными, на наш взгляд", - отмечается в пресс-релизе.

В 2017 году объем потерь по кредитам сократился до 5,4% совокупного кредитного портфеля Muganbank, но по-прежнему остается выше оценки агентства средних показателей по банковскому сектору. Вместе с тем, объем проблемных активов банка составляет 19,5% кредитного портфеля, что, в целом соответствует средним показателям по сектору. "Мы ожидаем, что новые потери по кредитам стабилизируются на уровне 250 б.п. совокупного портфеля банка, принимая во внимание восстановление экономики Азербайджана, отмечаемое в настоящее время. Более того, мы полагаем, что переориентация банка с необеспеченного розничного кредитования на предоставление ипотеки и кредитование корпоративных клиентов будет способствовать повышению качества его активов и снижению потерь по кредитам. Однако урегулирование накопленной проблемной задолженности займет некоторое время, и показатель проблемных активов останется выше 15% до конца 2019 года", - указывает агентство.

В S&P считают, что Muganbank более не зависит от благоприятных бизнес-, финансовых и экономических условий в стране для выполнения своих финансовых обязательств, и агентство не прогнозирует сценарий дефолта в ближайшие 12-18 месяцев. Это мнение обусловлено достаточным запасом ликвидности и капитала банка, снижением потерь по кредитам и стабилизацией экономической ситуации в Азербайджане.

Прогноз "Стабильный" по рейтингам Muganbank отражает мнение относительно того, что кредитный профиль банка останется относительно неизменным в ближайшие 12-18 месяцев благодаря достаточным запасам ликвидности банка, снижению кредитных потерь и стабилизации экономических рисков в банковском секторе Азербайджана.

S&P может понизить рейтинги Muganbank в ближайшие 12 месяцев, если волатильность средств клиентов повысится и окажет давление на показатели ликвидности. "Кроме того, мы можем предпринять негативное рейтинговое действие, если качество активов банка продолжит ухудшаться на фоне роста объема проблемных кредитов и высоких кредитных потерь, размер которых превысит средние показатели по сектору. Еще одной причиной негативного рейтингового действия может стать агрессивный рост бизнеса, который не будет поддерживаться соответствующими вливаниями капитала со стороны акционера и окажет давление на показатель достаточности капитала банка", - отмечается в сообщении.

Позитивное рейтинговое действие маловероятно в течение горизонта прогнозирования. "Тем не менее, мы можем рассмотреть вероятность позитивного рейтингового действия, если банк продемонстрирует значительное повышение рентабельности, а также снижение объема потерь по кредитам и проблемных активов", - подчеркивается в пресс-релизе.

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в число 15 банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.