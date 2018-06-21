Азербайджан облегчит процесс агрострахования в стране

Новая модель страхования сельскохозяйственной продукции позволит значительно облегчить процесс агрострахования в Азербайджане, сказал в четверг ведущий специалист департамента надзора над страховым рынком Палаты надзора над финансовыми рынками страны Фирдовси Агаширинов в ходе выступления на конференции "Страхование в Азербайджане: Новые перспективы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам ведущего специалиста, новая модель позволит Азербайджану создать устойчивую и эффективную систему агрострахования, которую будет легко субсидировать, увеличит возможности перестрахования, даст возможность получить необходимые статистические данные, а также регулировать потери, улучшить покрытие по возможным рискам и сократить расходы государственного бюджета.

Агаширинов отметил, что действующий в настоящее время механизм агрострахования не отвечает существующим требованиям.

"Закон, регулирующий агрострахование в Азербайджане в настоящее время, был принят в 2002 году. Механизм, когда фермер обращается в страховую компанию, а она в свою очередь в министерство финансов, является не гибким, не может покрывать все риски, а также ограничен в перестраховании. Стоит также отметить высокую убыточность, и как следствие, незаинтересованность страховых компаний в данной сфере. В 2016 году в сфере агрострахования работало всего пять компаний, а убыточность составила 136 процентов. В прошлом году количество компаний сократилось до четырех, а убыточность составила 96 процентов", - сказал Агаширинов.

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