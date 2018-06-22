Официальный курс маната на 22 июня
22 июня 2018 08:30 260
Официальный курс маната по отношению к доллару на 22 июня 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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Официальный курс маната по отношению к доллару на 21 июня 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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Официальный курс маната на 22 июня
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