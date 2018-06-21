Азербайджан усиливает свою энергетическую политику в регионе и во всем мире - МНЕНИЕ

Азербайджан закрепил за собой имидж мощного государства на Южном Кавказе и целенаправленно усиливает энергетическую политику в регионе и мире.

Такого мнения придерживается казахстанский эксперт Анвар Сулейменов.

По его словам, успехи Азербайджана на международной арене очевидны, причем во многих сферах сотрудничества, особенно в области энергетики.

"Азербайджан обладает большим потенциалом, и умело демонстриует всем умиру свои природные, экономические, транспортные и прочие возможности.Это говорит о том, что государственную политику проводит дальновидный и грамотный политик", - заявил политолог Day.Az.

По его словам доказательством достаточно сбалансрованной политики Азербайджана является открытие транспортного марщрута Баку- Тбилиси - Карс ( БТК), достижения в поднятии на новый уровень не нефтяного сектора, а также реалиазация масштабногопроекта Южный газовый коридор( ЮГК). Сегодня есть все основания говорить о том что Азербайджан привлекателен для Европы, и несомненно страна рассматривается как крупный поставщик энергоресурсов", - сказал наш собеседник,предположив, что в обозримом будущем азербайджанские газовые поставки станут незаменимы для всей Европы.

Отметим, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год.Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Матанат Насибова