Азербайджан направляет производителей фундука в Швейцарию
21 июня 2018 21:47 198
С целью поощрения бренда "Made in Azerbaijan" очередная экспортная миссия 25-29 июня отправится в Швейцарию, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в четверг.
В миссию входят 12 азербайджанских компаний, действующих в сфере производства фундука и отобранных в миссию на конкурсной основе.
В рамках миссии запланирована организация двусторонних встреч между азербайджанскими и швейцарскими компаниями, проведение обсуждения по расширению торгово-экономических связей и проведение презентаций азербайджанской продукции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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