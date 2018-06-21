Азербайджан направляет производителей фундука в Швейцарию

21 июня 2018 21:47

С целью поощрения бренда "Made in Azerbaijan" очередная экспортная миссия 25-29 июня отправится в Швейцарию, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в четверг.

В миссию входят 12 азербайджанских компаний, действующих в сфере производства фундука и отобранных в миссию на конкурсной основе.

В рамках миссии запланирована организация двусторонних встреч между азербайджанскими и швейцарскими компаниями, проведение обсуждения по расширению торгово-экономических связей и проведение презентаций азербайджанской продукции.

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