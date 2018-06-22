Узбекистан ждет азербайджанских инвесторов

Свободная экономическая зона (СЭЗ) "Нукус-фарм" в Узбекистане планирует привлечь азербайджанские предприятия для осуществления инвестиционных проектов в сфере фармацевтики. Об этом сказал директор СЭЗ Дамир Абаджанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящие время к СЭЗ "Нукус-фарм" проявили интерес инвесторы из таких стран, как Китай, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Латвия и т.д. Имеются планы и по привлечению азербайджанских предприятий. Мы были бы рады сотрудничать на взаимовыгодных условиях с братскими азербайджанскими инвесторами", - сказал Абаджанов.

По словам директора, Свободная экономическая зона "Нукус-фарм" создана, в первую очередь, с целью развития фармацевтической отрасли Узбекистана, поддержки производителей (в том числе иностранных), производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения и насыщению рынка лекарственных средств высококачественными препаратами местного производства.

Директор СЭЗ напомнил, что за годы независимости в стране созданы благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль республики в целях модернизации и создания новых производств, увеличения объема и расширения ассортимента готовой продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.

"Весьма актуален процесс локализации фармацевтической продукции за счет увеличения производства лекарственных средств на основе местного сырья, в том числе лекарственных трав, а также широкого внедрения их в медицинскую практику. Из 350 наименований лекарственных растений, используемых в международной медицинской практике, в настоящее время в республике культивируется 71 вид", - отметил Абаджанов.

Директор СЭЗ добавил, что создание новых плантаций в экологически чистых районах, приближенных к производственным мощностям, также является одним из актуальных направлений развития фармацевтической промышленности.

По словам Абаджанова, СЭЗ "Нукус-фарм" была создана с учетом уникальных почвенно-климатических условий Республики Каракалпакстан.

"Срок функционирования СЭЗ "Нукус-фарм" - 30 лет, с возможностью последующего продления. На территории СЭЗ будут действовать особые налоговый, таможенный и валютный режимы. При условии внесения участниками СЭЗ соответствующего объема инвестиций им предоставляется освобождение от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры и т.д." - сказал Абаджанов.

Директор напомнил, что участники СЭЗ также имеют право использовать удобные для них условия и формы оплаты и проведения расчетов за экспортируемые и импортируемые товары.

По словам Абаджанова, будет обеспечена прокладка к территории СЭЗ, а также к производственным площадкам её участников, соответствующей внешней дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Директор СЭЗ также отметил, что для софинансирования инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории СЭЗ, коммерческим банкам рекомендовано выделять кредиты за счет собственных ресурсов и привлеченных иностранных кредитных линий. Соответствующие кредиты будут также выделены хозяйствующим субъектам и фермерским хозяйствам для создания плантаций по выращиванию лекарственного растительного сырья.

"Вместе с тем, при недостаточности у инициаторов инвестиционных проектов залогового обеспечения коммерческие банки в установленном порядке будут обеспечивать поставку технологического оборудования в лизинг", - заключил Абаджанов.

Напомним, что 3 мая 2017 года указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева были созданы СЭЗ "Нукус-фарм", СЭЗ "Зомин-фарм", СЭЗ "Косонсой-фарм", СЭЗ "Сирдарё-фарм", СЭЗ "Бойсун-фарм", СЭЗ "Бустонлик-фарм", СЭЗ "Паркент-фарм".