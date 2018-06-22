Еще один торговый дом Азербайджана откроется в Астрахани

В следующем году в российском городе Астрахань откроется Торговый дом Азербайджана, сообщает официальный сайт Астраханской области России, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вопрос обсудили в Астрахани на региональном Совете по туризму под председательством губернатора Астраханской области Александра Жилкина.

В ходе заседания губернатор Александр Жилкин подчеркнул, что азербайджанская продукция будет пользоваться большим спросом не только у астраханцев, но и у туристов.

Торговый дом разместится по-соседству с Азербайджанским деловым центром, который открылся в Астрахани на улице Бакинской в мае этого года. В настоящее время на территории делового центра уже организована выставка продукции 35 азербайджанских компаний. Однако купить эти товары пока нельзя.

Как отметила директор Азербайджанского делового центра Регина Файзулаева, документация на строительство торгового дома готовится полным ходом. При этом, продажа продукции в торговом доме будет вестись как оптом, так и в розницу.

Отметим, что сегодня в Киеве также состоится церемония открытия нового торгового дома Азербайджана. На сегодня торговые дома Азербайджана также открыты в Беларуси и Латвии.