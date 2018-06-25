Открытие Торгового дома в Киеве – результат успешного сотрудничества Азербайджана и Украины – УКРАИНСКИЙ ЭКСПЕРТ

Азербайджан и Украина динамично ускоряют сотрудничество в приоритетных сферах, что показывает взаимный интерес двух стран в продолжительном взаимодействии.

Об этом сказал Day.Az известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко.

По его словам, открытие Торгового дома в Киеве является показателем успешного сотрудничества Азербайджана и Украины.

"Это очень важное событие для наших стран и наглядно показывает, что торгово-экономические связи между Украиной и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне. В то же время - это результат большой совместной работы двух стран. Азербайджан и Украина серьезно заинтересованы в продолжительном и эффективном сотрудничестве, и есть много разных примеров, которые это подтверждают. Они очевидны в расширении спектра связей в сфере торговли, экономики, промышленности, транспорта и прочих областей двустороннего взаимодействия", - сказал наш собеседник.

Напомним, что в открытии Торгового дома Азербайджана в Украине примут участие азербайджанская делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, представители правительств двух стран, предприниматели и представители общественности.

Отметим, что это уже третий Торговый дом Азербайджана, созданный в зарубежных странах. Первый торговый дом открылся в Минске (Беларусь) в мае 2017 года. Также в Латвии в конце прошлого года был зарегистрирован ООО "Торговый дом Азербайджана".

Ожидается, что еще один Торговый дом Азербайджана заработает в Шанхае (Китай).

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в январе-мае 2018 года составил 304,8 миллиона долларов, из которых свыше 144 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Украину. За год товарооборот между странами вырос на 36,5 процента.

Матанат Насибова