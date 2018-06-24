Азербайджан проводит продуманную нефтяную стратегию в регионе и мире - МНЕНИЕ

Участие Азербайджана в работе VII международной конференции ОПЕК на тему "Нефть - сотрудничество для устойчивого будущего" имеет важное значение для Азербайджана как одной из ведущих стран-экспортеров энергоресурсов региона.

Как сообщалось ранее, по приглашению генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках визита 21-23 июня в Вене примет участие в четвертом заседании министров стран ОПЕК и не-ОПЕК в рамках 174 заседания Совета министров ОПЕК.

Комментируя данный факт Day.Az, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) известный эксперт-экономист Ильхам Шабан отметил, что Азербайджан представляет собой важную значимость как страна, способствующая стабилизации цен на мировых рынках.

По его словам, Азербайджан проводит продуманную нефтяную стратегию и считается одним из значимых нефтегазовых поставщиков на внешних рынках.

"ОПЕК заинтересована в выработке общей политики в отношении добычи нефти среди стран-участниц организации, а также в сохранении стабильных цен на нефть, обеспечении стабильных поставок нефти потребителям, и Азербайджан, безусловно, играет важную роль в поддержке сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Азербайджан поддержал это историческое соглашение, которое сыграло важную роль в сложный для нефтяного рынка период", - напомнил эксперт, добавив, что мудрому решению азербайджанской стороны придали большую значимость в этой авторитетной организации.

Эксперт предположил, что вопрос продления соглашения будет обсуждаться на июньской конференции в рамках встреч министров энергетики стран-членов ОПЕК, а также стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

Матанат Насибова