В Болгарии подпишут новые документы по TAP

Новые соглашения по проектам Трансадриатического трубопровода (TAP) и интерконнектора Греция-Болгария (IGB) будут подписаны в Болгарии.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства энергетики Болгарии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщается, документы будут подписаны в рамках пятого совещания Группы высокого уровня по связям между Центральной и Юго-Восточной Европой, которое состоится 29 июня в Софии.

В мероприятии примут участие министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, еврокомиссар по вопросам климата Мигель Ариас Каньете, заместитель премьер-министра Болгарии Томислав Дончев, а также министры энергетики стран региона и другие гости.

Участники обсудят прогресс в реализации приоритетных газовых проектов в регионе, региональное сотрудничество в области электроэнергетики, энергоэффективности и другие вопросы.

"Во время встречи будет подписан ряд документов, включая соглашение по предоставлению IGB освобождения от правил регулируемого доступа третьих сторон к системам передачи энергоресурсов, соглашение о сотрудничестве с TAP, меморандум о взаимопонимании между Болгарским энергетическим холдингом и Европейским инвестиционным банком, по строительству IGB и другие документы", - говорится в сообщении.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

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