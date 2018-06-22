Талех Зиядов: Развитие торгового хаба в Баку послужит росту региональной экономики

Развитие торгового хаба в Баку послужит росту не только азербайджанской, но и региональной экономики, сказал в пятницу гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов на региональном форуме CAMCA (Центральная Азия-Монголия-Кавказ-Афганистан).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам гендиректора, в любом торговом маршруте, развитие одного участка обязательно приводит к развитию остальных.

"Мы создали эффективную модель торгового хаба. Мы построили торговый порт, но осознали, что без зоны свободной торговли порт не будет столь эффективным. И мы создаем ЗСТ и уже приняли соответствующее законодательство. Данная модель рабочая, и мы предлагаем нашим соседям воспользоваться ею", - отметил Зиядов.

Порт в Аляте, который станет крупнейшим портом на Каспийском море, является важной частью транспортной инфраструктуры Азербайджана. Первая фаза строительства порта будет завершена в 2018 году. После завершения первой фазы мощность порта составит 15 миллионов тонн грузов в год. По итогам второго этапа мощность порта будет увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч контейнеров в год, а на следующем этапе - до одного миллиона контейнеров в год.

Отметим, что свободная экономическая зона (СЭЗ) создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

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