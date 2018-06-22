В Киеве открылся Торговый дом Азербайджана

В столице Украины Киеве в пятницу прошла торжественная церемония открытия Торгового дома Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняла участие азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым. С украинской стороны в церемонии открытия торгового дома принял участие первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Среди продукции, которая будет представлена в торговом доме под брендом Made in Azerbaijan, будут минеральные воды, алкогольные напитки, косметика, автомобильные масла, чаи и другая продукция.

Отметим, что это уже третий торговый дом Азербайджана, созданный в зарубежных странах. Первый торговый дом открылся в Минске (Беларусь) в мае 2017 года. Также в Латвии в конце прошлого года был зарегистрирован ООО "Торговый дом Азербайджана".

Ожидается, что еще один торговый дом Азербайджана заработает в Шанхае (Китай).

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в январе-мае 2018 года составил 304,8 миллиона долларов, из которых свыше 144 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Украину. За год товарооборот между странами вырос на 36,5 процента.