Азербайджан может открыть торговые дома в регионах Украины

Торговые дома Азербайджана могут открыться в регионах Украины, сказал находящийся в Киеве министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает "Укринформ". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Выступая на церемонии открытия первого Торгового дома Азербайджана в Украине, Мустафаев отметил, что соответствующие переговоры уже ведутся с украинской стороной.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, и Торговый дом будет содействовать реализации совместных бизнес-инициатив. Будем обсуждать открытие таких торговых домов также в регионах Украины", - отметил Мустафаев.

В свою очередь, первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества между странами, укрепления торгово-экономического взаимодействия между странами.

"Одной из общих целей является увеличение объемов взаимной торговли до одного миллиарда долларов ежегодно. Следующим шагом сотрудничества станет открытие Торгового дома Украины в Баку. Уже сейчас более 30 компаний выразили заинтересованность по этому поводу", - добавил Кубив.

Он сообщил, что объемы торговли [по данным украинской стороны] между Украиной и Азербайджаном в 2017 году выросли в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом и составили 772,1 миллиона долларов, а за четыре месяца 2018 года объемы возросли до соответствующего прошлогоднего периода на 41 процент до 268,2 миллиона долларов.

Кубив также сообщил, что уже достигнуты договоренности о научно-техническом сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия министерства сельского хозяйства Азербайджана и Научным центром "Украинский институт вина".