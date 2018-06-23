Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном может вырасти в разы

Показатели торгово-экономического сотрудничества Азербайджана с Узбекистаном можно увеличить в несколько раз, развивая непосредственные партнёрские отношения между деловыми кругами двух стран и расширяя масштабы инвестиционного сотрудничества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

По его словам, следует развивать связи в банковско-финансовом секторе, кардинально пересмотреть перечень экспортных товаров и услуг двух стран, так как это имеет большое значение для расширения диалога между бизнесменами.

"Существующий уровень торгово-экономических взаимоотношений не может нас устраивать. По итогам 2017 года товарооборот между двумя странами составил 31,2 миллиона долларов, из которых 26,2 миллиона долларов пришлось на узбекский экспорт, и лишь 4,9 миллиона долларов на импорт. Для расширения сотрудничества в этой сфере требуется активизация усилий с обеих сторон для использования в полной мере имеющегося потенциала", - отметил посол.

Он напомнил, что для привлечения инвестиций в Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым были созданы свободные экономические зоны, которые являются особым экономическим пространством с налоговыми, таможенными, кредитными льготами для ведения бизнеса любого масштаба, в том числе малого.

Освобождение хозяйствующих субъектов от основной части налогового бремени, по словам Гулиева, предоставляет широкие возможности для их быстрого расширения, особенно если речь идет об участии в уставном капитале иностранных инвестиций.

"Касательно азербайджанских инвестиций в экономику Узбекистана хотел бы сообщить, что на сегодняшний день на территории республики осуществляют деятельность 82 азербайджанских предприятия, из которых 71 - совместное и 11 предприятий со стопроцентным азербайджанским капиталом", - отметил посол.

По его словам, основными сферами деятельности данных предприятий являются торговля, машиностроение и металлообработка, финансы и страхование, операции с недвижимостью, энергетика, сфера услуг, производство и ремонт ювелирных изделий, пищевая отрасль, легкая промышленность.

"Азербайджан заинтересован в использовании потенциала Узбекистана, который является сердцем Центральной Азии и располагает огромными экономическими и стратегическими возможностями. Развитие торгово-экономических и инвестиционных связей является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества Узбекистана и Азербайджана", - сказал Гулиев.

Он напомнил, что с этой целью при содействии посольства Азербайджана в Узбекистане 19-20 февраля 2018 года Торгово-промышленной палатой (ТПП) Узбекистана совместно с Национальной конфедерацией предпринимателей (НКП) Азербайджана был проведён первый узбекско-азербайджанский бизнес-форум и кооперационная биржа c участием предпринимателей двух стран.

В составе азербайджанской делегации были представители компаний, занимающихся строительством, продовольствием, программным обеспечением, туризмом, финансами, текстилем и другими сферами. Этот визит был нацелен на организацию выхода на узбекский рынок азербайджанской продукции, установление деловых контактов с узбекскими бизнесменами и ознакомление с инвестиционным климатом в Узбекистане. По окончании форума было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП Узбекистана и НКП Азербайджана.