Масштабные реформы сделали Азербайджан настоящим центром туризма - ЭКОНОМИСТ

Развитие туристического сектора в Азербайджане является успешным показателем экономической политики государства.

Об этом сказал Day.Az эксперт-экономист Самир Алиев.

По его словам, этому факту во многом поспособствовали проведенные в стране коренные экономические реформы.

"Экономические реформы, проведенные за последние годы в Азербайджане, повлияли на улучшение ненефтяного сектора страны в целом и особенно позитивно отразились на туристическом секторе страны. Реформы, проведенные в рамках Государственной программы по развитию регионов страны, последовательно продолжаются во всех сферах ненефтяного сектора и сегодня, главным образом в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма и практически во всех этих направлениях имеется значительный прорыв. Благодаря тому, что в стране проводится продуманная и грамотная экономичекая политика на уровне государства, выдвинутые цели и задачи приносят реальные, положительные результаты. Ориентир государства нацелен на усиление ненефтяного сектора, чтобы ослабить зависимость экономики от нефтяного сектора, и в этом отношении есть значительный сдвиг.

Параллельно развитие ненефтяного сектора открывает возможности для создания новых рабочих мест, увеличения занятости людей, улучшения социального положения граждан", - отметил экономист.

По оценкам специалиста, развитие туристической отрасли в Азербайджане важно для укрепления экономики страны, и в этой сфере наблюдаются позитивные сдвиги, благодаря расширению туристической инфраструктуры.

"Число туристов, приезжающих в Азербайджан, стремительно увеличивается с каждым годом, и это способствует увеличению денежной массы в экономику страны и, несомненно, показывает большой интерес иностранных граждан к нашей стране", - сказал наш собеседник.

Матанат Насибова