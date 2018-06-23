Задерживается авиарейс Тбилиси-Баку

Авиарейс Тбилиси-Баку авиакомпании Buta Airways задерживается, следует из информации, размещенной в субботу на сайте Международного аэропорта Гейдар Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рейс "J2 9224", осуществляемый на самолете Embraer E170, должен был прибыть в Баку в 13:00, однако выполнение рейса пока задерживается.

Отметим, что рейсы из Баку в Тбилиси авиакомпания Buta Airways осуществляет ежедневно.