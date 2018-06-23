Городские и местные органы власти Африки воспользуются опытом Службы ASAN - ФОТО

В рамках Форума государственных служб ООН, в котором также принимает участие азербайджанская делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиевым, был подписан меморандум о взаимопонимании между Госагентством и Африканской организацией объединенных городов и местных властей (UCLG-Африка). Об этом говорится в субботу в сообщении Госагентства. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Целью подписания меморандума является усиление человеческих ресурсов, более совершенная организация органов местного управления на основе опыта Службы ASAN в сфере предоставления государственных услуг городскими и местными органами управления Африки.

Делегация провела в рамках форума встречи с генеральным секретарем Африканской организации объединенных городов и местных властей Жан-Пьером Элонгом Мбасси, министром государственного управления Монтенегро Сюзанной Прибилович, министром государственной службы Уганды Вильсон Мурули Мукасой и начальником отдела инноваций государственной службы Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Джоном-Мэри Каузья, посвященные обсуждениям конкретных проектов по будущему сотрудничеству, совместной деятельности.

В рамках форума на проведенной организацией "UCLG Африка" панели была представлена презентация о Службе ASAN. Были озвучены мнения о необходимости применения опыта Службы ASAN в различных регионах мира, в частности в Африке.

Форум завершился церемонией награждения призом ООН в сфере госслужбы победителей этого года.