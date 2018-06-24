Lenovo окажет глобальную поддержку азербайджанским стартапам

Китайская компания Lenovo создаст на базе ООО "Парк высоких технологий" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана центр экспертизы и R&D лабораторию, сказал Trend руководитель департамента Lenovo Data Center Group по работе с партнерами в Азербайджане и странах Центральной Азии Расим Бахши, передает Day.Az.

По словам Бахши, речь идет о лаборатории глобального значения, где можно разрабатывать различного рода высокотехнологичные решения, в том числе и софтверные продукты.

"Данный проект больше связан с нашим партнером - американской компанией Nutanix. Так как Lenovo представляет интересы этой компании в Азербайджане, мы также участвуем в этом процессе", - сказал Бахши.

Кроме того, по его словам, у компании Nutanix есть несколько различных программ, среди которых образовательные программы, программы R&D, а отдельно у Lenovo есть программа поддержки стартапов, бизнес-инкубации.

"Нельзя сказать, что все эти программы будут реализованы здесь, но какие-то программы мы планируем внедрять", - сказал Бахши.

Относительно планов lenovo по инвестированию в перспективные стартапы, Бахши отметил, что компания обладает собственными венчурными фондами, которые вкладывают в интересные проекты.

"Компания lenovo не привязывает себя географически к конкретному рынку. Мы говорим о более глобальных рынках. Мы для себя определяем, скажем, например, есть ли здесь ресурс, есть ли продукт или команда, которая может её внедрять, мы готовы ее поддержать и вывести на более глобальный уровень',- сказал Бахши.

Как сообщалось ранее, руководство ООО "Парк высоких технологий" совершило в начале мая визит в США, в рамках которого с американской торговой палатой AmCham был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере IT, в котором оговорено формирование дорожной карты по долгосрочному стратегическому сотрудничеству сторон. В ходе переговоров с руководством Lenovo была достигнута договоренность о создании R&D лаборатории при "Парке высоких технологий" и о предоставлении местным стартапам преимуществ инкубационной и венчурной программы Lenovo. В свою очередь Nutanix предложила создать в одном из вузов Азербайджана академию по обмену научным опытом и выразила готовность содействовать в регулярном посещении местных стартапов "Силиконовой долины".