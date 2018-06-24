Министр энергетики Азербайджана провел в Вене ряд встреч - ФОТО

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках четвертой встречи министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (OPEC) и стран, не входящих в OPEC, встретился с министром энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, президентом конференции OPEC Сухейлем Мохаммедом Аль-Мазруи.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства энергетики, на встрече были обсуждены принимаемые в рамках OPEC+ меры по стабилизации глобального нефтяного рынка, принятое новое решение и сотрудничество между Азербайджаном и OPEC. Были также рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами в области возобновляемых источников энергии, передает Day.Az.

Состоялась также встреча Пярвиза Шахбазова с министром нефти Ирака Джаббаром Али Аль Лаиби. На встрече, наряду с тенденциями развития мирового нефтяного рынка, состоялся также обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах энергетического сотрудничества между двумя странами. Министр нефти Ирака выразил желание посетить в ближайшее время Азербайджан и ближе ознакомиться с развитием нефтяного сектора.