Уникальный успех: Впервые азербайджанская газета будет издаваться в США - ФОТО

Англоязычная газета Azernews будет издаваться в США, что свидетельствует о большом успехе медиа-индустрии Азербайджана.

За короткий период, прошедший с восстановления Азербайджаном независимости, пресса страны достигла большого прогресса. Условия, созданные в Азербайджане для развития журналистики, дают свои плоды. Так, газета Azernews и авторитетный американский издатель заключили контракт на издание печатной версии газеты Azernews в США.

Со слов американского издателя, динамика получаемых ими многочисленных обращений дает основание говорить, что газета Azernews очень быстро займет достойное место в американской медиа-индустрии.

"Мы уверены, что газета Azernews, расширив в скором времени географию распространения, приобретет еще более широкую читательскую аудиторию в международном масштабе. Этот успех азербайджанской газеты - наглядный пример того развития и модернизации, которые происходят по всей республике. Благодаря незаменимой поддержке и вниманию со стороны руководства страны к сфере медиа, сегодня азербайджанская пресса сильна и вызывает интерес на международном уровне", - сказала главный редактор газеты Севиль Микаилова.

Day.Az искренне поздравляет коллег-журналистов и желает им новых творческих успехов и свершений.