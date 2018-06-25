В Ближайшее время запустят поезд Баку-Тегеран - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджан и Иран ведут переговоры о запуске железнодорожной линии, которая соединит столицы двух стран, сообщил Trend представитель "Иранских железных дорог" Мир Хасан Мусави.

Ожидается, что железнодорожная линия соединит Баку с азербайджанским городом Астара, пройдет к одноименному иранскому городу и, наконец, к Тегерану.

По словам Мусави, стороны намерены решить все необходимые вопросы, в частности юридические и таможенные, с тем, чтобы ускорить строительство маршрута.

"Линия будет запущена после сдачи в эксплуатацию железнодорожного участка Решт-Астара. Она станет частью международного транспортного маршрута "Север-Юг". Ее запуск позитивно повлияет на развитие связей между предпринимателями двух стран", - отметил Мусави.

Мусави также добавил, что сегодня Азербайджан и Иран работают над увеличением пассажиропотока по железнодорожному маршруту Нахчыван-Мешхед.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.