В Ближайшее время запустят поезд Баку-Тегеран - ПОДРОБНОСТИ
Азербайджан и Иран ведут переговоры о запуске железнодорожной линии, которая соединит столицы двух стран, сообщил Trend представитель "Иранских железных дорог" Мир Хасан Мусави.
Ожидается, что железнодорожная линия соединит Баку с азербайджанским городом Астара, пройдет к одноименному иранскому городу и, наконец, к Тегерану.
По словам Мусави, стороны намерены решить все необходимые вопросы, в частности юридические и таможенные, с тем, чтобы ускорить строительство маршрута.
"Линия будет запущена после сдачи в эксплуатацию железнодорожного участка Решт-Астара. Она станет частью международного транспортного маршрута "Север-Юг". Ее запуск позитивно повлияет на развитие связей между предпринимателями двух стран", - отметил Мусави.
Мусави также добавил, что сегодня Азербайджан и Иран работают над увеличением пассажиропотока по железнодорожному маршруту Нахчыван-Мешхед.
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.
Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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