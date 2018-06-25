Azər Türk Bank предлагает военнослужащим кредиты на льготных условиях

Azər Türk Bank с 25-го июня, по случаю столетия Вооруженных Сил Азербайджанской Республики дал старт специальной кампании для военнослужащих.

В рамках кампании Банк предлагает служащим силовых структур страны потребительские кредиты наличными на льготных условиях.

Таким образом, служащие силовых структур смогут получить кредиты от Azər Türk Bank на сумму до 5000 манатов без поручителя и до 20 000 манатов с поручителем, на срок от 3 до 36 месяцев. Годовая процентная ставка по кредиту варьируется от 18% до 22%.

Кампания продлится до 7-го июля.

Кампанией могут воспользоваться сотрудники Министерства Обороны, Министерства Внутренних Дел, Министерства по Чрезвычайным Ситуациям, Службы Государственной Безопасности, Службы Внешней Разведки, Особой Государственной Службы Охраны, Государственной Пограничной Службы и органов Прокуратуры.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах Azer Turk Bank можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.