Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 22 июня составила 75,57 доллара за баррель, что на 1,09 доллара больше показателя четверга, сообщил в понедельник источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 22 июня составила 74,94 доллара за баррель, что на 1,09 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 71,97 доллара за баррель, что на 0,75 доллара больше показателя предыдущего дня.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 июня составила 73,24 доллара за баррель, что на 0,81 доллара больше показателя четверга.