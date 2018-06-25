ВБ: Азербайджан может стать мировым лидером по созданию "умных деревень"

Азербайджан может превратиться в мирового лидера в сфере создания "умных деревень", сказала в понедельник в Баку консультант департамента устойчивого развития Всемирного банка по региону Ближнего Востока и Северной Африки Тара Шарафуддин в рамках совместных с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций страны обсуждений на тему "Развитие сельской местности и сельское хозяйство".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, создание "умных деревень" является очень важным шагом, и Азербайджан проделывает активную работу в данном направлении.

"Подобные проекты позволяют ускорить переход на цифровые технологии, которые влияют на ценообразование в сельском хозяйстве. Но нужно учитывать, что "умные деревни" не могут находиться вдали от "умных городов", так как они должны использовать необходимую инфраструктуру", - сказала Шарафуддин.

Шарафуддин отметила, что в "умных деревнях" необходимо использование солнечной энергии и различных инноваций.

"Как же достичь диджитализации в деревнях? Необходимо создавать базу данных и использовать "умные" коммуникации. Кроме того, необходим интерес со стороны как государства, так и частного сектора", - сказала Шарафуддин.

"Умные деревни" предусматривают создание в сельской местности специальных площадок, привлекательных для жизни научно-технической и творческой интеллигенции страны и других иностранных государств, размещения там штаб-квартир и центров разработок высокотехнологичных компаний, исследовательских лабораторий научно-технических центров, объектов для производства культурной продукции.

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