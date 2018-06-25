Шахин Мустафаев обсудил прогнозные показатели экономического развития Азербайджана

В Баку обсуждены прогнозные показатели социально-экономического развития Азербайджана на 2019 год и последующие три года, сообщает министерство экономики.

Обсуждения прошли 23 июня в рамках заседания специальной государственной комиссии. На заседании министр экономики Шахин Мустафаев подчеркнул важное значение осуществляемых в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева системных мер и комплексных реформ по устойчивому и конкурентоспособному развитию экономики, проинформировал о работах в сферах стимулирования ненефтяного сектора, продолжительного улучшения бизнес- и инвестиционного климата, расширения мер поощрения частного сектора, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что благодаря целенаправленным реформам было обеспечено устойчивое социально-экономическое развитие, в январе-мае 2018 года ВВП в Азербайджане вырос на 1,1 процента, ненефтяной сектор - на 1,9 процента, ненефтяная промышленность - на 8,1 процента.

На заседании комиссии были обсуждены вопросы координирования деятельности соответствующих органов в подготовке прогнозов экономического и социального развития страны, заслушаны рекомендации и предложения членов комиссии.

На мероприятии были даны поручения о представлении в комиссию подготовленных прогнозов.