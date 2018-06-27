Проект "Север-Юг" повысит уровень сотрудничества между Азербайджаном и Ираном - ЗАЯВЛЕНИЕ

Сдача в эксплуатацию транспортного коридора "Север-Юг" поможет повысить уровень сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, сказал Trend заместитель министра по дорогам и градостроительству Исламской республики, председатель правления "Иранских железных дорог" Саид Мохаммадзаде, передает Day.Az.

"Уровень сотрудничества между Азербайджаном и Ираном после завершения проекта Север - Юг" возрастет и это открывает хорошие возможности для нас. Проект также поможет наладить железнодорожное сообщение между Ираном и Россией. Это является важным для нас, так как запад России - это крупный центр погрузки и разгрузки контейнеров", - сказал Мохаммедзаде.

Замминистра также отметил важность налаживания сообщения между иранским портом Чехбехар и прибрежным государствам Каспийского моря, добавив, что в данный момент строится железнодорожная ветка между Чехбехар и другим иранским городом Захедан.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.