В Госкомтаможне Азербайджана новое назначение

27 июня 2018 12:09

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Исмаил Гусейнов назначен первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) страны. Об этом сообщили Trend в среду в Госкомитете, передает Day.Az.

Позиция первого заместителя председателя ГТК стала вакантной после назначения Сафара Мехтиева председателем комитета.

Отметим, что в конце мая Гусейнов был назначен начальником Бакинского главного таможенного управления вместо отправленного в распоряжение Вюсала Новрузова.

До этого Гусейнов занимал должность начальника главного таможенного управления автотранспорта.

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