В Госкомтаможне Азербайджана новое назначение
27 июня 2018 12:09 483
Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Исмаил Гусейнов назначен первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) страны. Об этом сообщили Trend в среду в Госкомитете, передает Day.Az.
Позиция первого заместителя председателя ГТК стала вакантной после назначения Сафара Мехтиева председателем комитета.
Отметим, что в конце мая Гусейнов был назначен начальником Бакинского главного таможенного управления вместо отправленного в распоряжение Вюсала Новрузова.
До этого Гусейнов занимал должность начальника главного таможенного управления автотранспорта.
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Назначен начальник бакинской таможни
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