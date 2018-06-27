Транспортный коридор "Север-Юг" упрочит связи России, Азербайджана и Ирана в регионе - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

27 июня 2018 21:15

Азербайджан, Россия и Иран прилагают большие усилия для реализации транспортного коридора "Север-Юг", запуск которого значительно укрепит отношения трех региональных стран.

Об этом сказал Day.Az независимый эксперт-экономист Михаил Семенов.

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По его словам, динамичное развитие этого проекта является показателем доверительных отношений между тремя соседствующими государствами, особенно в нынешних непростых геополитических условиях.

"В развитии транспортного коридора "Север-Юг" важную роль играет железная дорога Астара-Решт-Казвин, прокладка которой увеличивает шансы на реализацию этогомасштабного проекта.

Несомненно, проект значим для России и Ирана, поскольку способствует налаживанию железнодорожного сообщения между Москвой и Тегераном. Россия серьезно заинтересована в реализации этого проекта, так как транспортный коридор "Север-Юг" предоставляет ей уникальную возможность диверсифицировать торговлю на рынке энергоресурсов. С другой стороны, сокращает расстояние транспортировки, что также выгодно с точки зрения экономической целесообразности", - сказал экономист, отметив, что ввод в эксплуатацию транспортного коридора "Север-Юг" ускорит темпы развития торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в ряде сфер.

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Уверен, что проект откроет новые и перспективные возможности для всех трех региональных стран на внешних рынках", - сказал наш собеседник.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

Матанат Насибова

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