Сделайте свое лето ярче с AccessBank!

Хотите провести отпуск по душе, но у вас недостаточно денег? Не хотите думать о кредите во время отпуска? Не отменяйте свои планы, отправляйтесь в ближайший филиал AccessBank-а!

Реализуйте свои планы с помощью кредитной кампании "5 из 5-и", проводимой AccessBank. В рамках кампании клиенты, желающие взять наличные кредиты, получают возможность воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 5 месяцев. Кроме того, во время льготного периода процентная ставка по кредиту на 5% ниже стандартной годовой ставки. Важно отметить, что льготный период устанавливается на основе желания клиента и может быть назначен на любой период кредитного срока.

Кампания продлится до 30 июня, поэтому стоит поторопиться!

С такими условиями вы можете сосредоточиться на отдыхе, а не на оплате кредита! AccessBank желает вам приятного отдыха!

Подробную информацию можно получить на сайте банка, странице в Facebook, а также в Контактном центре по номеру 151.