Частный сектор играет важную роль в формировании инновационной экосистемы в Азербайджане. Об этом сказал в среду на тренинге для стартапов, организованном в Азербайджанском техническом университете, заведующий отделом развития информационного общества и электронного управления министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Азизов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам завотдела, вряд ли следует говорить о росте экономики, если таковая инициатива не будет исходить от частного сектора.

"Сейчас нашей главной задачей является формирование этой экосистемы. В процесс подключились государственные организации, министерства и ведомства страны. Однако молодежь, студенты также должны проявлять активность. Именно они это будущие бизнесмены. Маленькая идея может превратить их в богатых предпринимателей. Им лишь нужно работать над этими идеями и подобные мероприятия будут им в помощь, и способствовать общему развитию. Придумать идею одно дело, а предварить его в реальный бизнес - очень сложный процесс. Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы помочь в этом деле", - сказал Азизов.

В Азербайджане, по словам Азизова, функционирует ряд госструктур оказывающих поддержку развитию стартапов среди которых государственный фонд развития информационных технологии Азербайджана, ООО "Парк высоких технологий" и другие структуры.

"Многие структуры проводят конкурсы стартапов, однако как показывает практика, дальнейшая поддержка перспективных идей не следует. Мы хотели бы, чтобы любая идея получила продолжительную поддержку. Например, мы сейчас проводим конкурс "От идеи к бизнесу", которая является частью формируемой в стране инновационной экосистемы. Сейчас ведется отбор проектов по районам страны, которые в конечном итоге будут приглашены на выставку Bakutel", - сказал Азизов.