TANAP дает шанс для выхода на еврорынки даже российскому газу - ТУРЕЦКИЙ ЭКСПЕРТ

В Турции оптимистично настроены в связи с началом эксплуатации (в июне текущего года) Трансанатолийского газопровода (TANAP), строительство которого велось Турцией и Азербайджаном на протяжении трех лет.

Об этом сказал Day.Az профессор университета им. Йылдырыма Беязыта, глава Института российских исследований (RUSEN) Салих Йылмаз.

По его словам, положительным фактом является то, что именно азербайджанский природный газ поставляется через территорию Турции в Европу.

"Это важный и целесообразный проект, который покроет примерно 12% потребности Турции в газе, учитывая, что общий годовой потенциал проекта составляет 16 млрд кубометров газа -10 млрд предназначены для Европы, 6 - для Турции. Лично я не сомневаюсь, что потенциал газопровода TANAP можно будет в дальнейшем повысить до 32 млрд кубометров.

Но я бы хотел отметить еще один немаловажный факт, указывающий на выгоду от реализации проекта для России.

Если в будущем между Россией и Западом возникнет кризис и страны ЕС откажутся от покупки российского газа по "Турецкому потоку", то TANAP может сыграть для России спасительную роль. В таком случае Россия сможет по тому же трубопроводу транспортировать свой газ, и таким образом увеличить объем TANAP от 16 млрд. кубометров до 32. Несмотря на то, что в российских СМИ TANAP часто преподносится как конкурент для российских проектов, такая трактовка вопроса неверна", - заявил турецкий эксперт.

Он отметил, что Россия требует от Евросоюза предоставления 100-процентных гарантий относительно поставок газа, который она пытается продать посредством как "Северного потока-2", так и "Турецкого потока".

"Понятно, что России известны намерения ЕС найти альтернативные коридоры, создание которых инициируют США, поэтому она должна рассматривать TANAP не как конкурента, а запасную линию, которой сможет воспользоваться в случае необходимости", - считает Салих Йылмаз.

Далее политолог подчеркнул серьезную значимость проекта "Турецкий поток" для российской стороны.

"Россия и Турция давно проводят стратегическое партнерство с целью создания энергетического коридора. Россия планирует поставлять свой газ на европейский рынок по газопроводу "Турецкий поток"", - отметил наш собеседник.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Матанат Насибова