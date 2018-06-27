ЦБ Азербайджана привлек 250 миллионов

Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 250 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду БФБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в 2,4 раза - банки подали заявки на 603,53 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,3812 маната (8,01 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком в 99,3812 маната (8,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 250 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам - 25 июля 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

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