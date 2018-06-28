Азербайджан и ЮАР: о перспективах сотрудничества и торговом балансе

Деловые круги Азербайджана и Южно-Африканской Республики (ЮАР) изучают рынки друг друга, сказал в интервью Trend временно поверенный в делах посольства Азербайджана в ЮАР Азад Нагиев, передает Day.Az.

"В настоящее время деловые круги наших стран находятся на стадии изучения рынка и торгово-экономических возможностей друг друга, и по мере накопления информации будет расти уровень сотрудничества. Мне представляется весьма перспективным и взаимовыгодным сотрудничество в области туризма, кораблестроения, торговли, связи, информатики, высоких технологий, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, фармакологии и в сфере финансов", - сказал Нагиев.

Дипломат отметил, что весьма перспективным видится сотрудничество в области энергетики, горнодобывающей промышленности и т.д.

Далее Нагиев отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и ЮАР в 2017 года составил 7,16 миллиона долларов.

"Хотя, в целом, за последние годы торгово-экономический оборот между нашими странами и демонстрировал положительную динамику (по сравнению с 2016 годом в 2017 году рост товарооборота составил 9,8 процента), однако мы не удовлетворены его состоянием. Нынешний объем внешнеторгового оборота между нашими странами не соответствует существующему высокому уровню политических отношений и экономическим возможностям наших стран", - сказал Нагиев.

Вместе с тем, дипломат отметил, что он с оптимизмом смотрит на будущее экономического сотрудничества между двумя странами.

"Полагаю, что имеются обнадеживающие предпосылки, указывающие на то, что мы стоим на пороге существенного прогресса в области торгово-экономического сотрудничества. Как вы знаете, в нашей стране реализуются крупные транспортные и логистические проекты, а также проводятся последовательные экономические реформы, нацеленные на создание более благоприятных условий и предоставление дополнительных стимулов для развития бизнеса. В настоящее время в ЮАР также готовятся крупные экономические реформы, которые создадут привлекательные условия для иностранных инвестиций, сформируют благоприятную среду для ведения бизнеса в стране, для создания современных предприятий и стимулирования экспорта", - сказал Нагиев.