Nar провел встречу с корпоративными клиентами

22 июня 2018 года оператор Nar провел встречу со своими корпоративными клиентами. Целью встречи, на которую были приглашены представители 249-ти компаний, являлось предоставление клиентам информации о новых возможностях, предлагаемых Nar, а также укрепление связей между партнерами. Отметим, что наряду с действующими корпоративными клиентами Nar на встречу были приглашены также и представители компаний, с которыми ведутся переговоры о предоставлении услуг связи. После встречи, которая была организована в кинотеатре Cinema Plus, расположенном в торговом центре 28 Mall, гости были приглашены на просмотр фильма "8 подруг Оушена" в зале "Nar".

Nar, из года в год увеличивающий число своих бизнес-партнеров, предлагает сотрудничество на еще более выгодных условиях. Так, мобильный оператор увеличил количество бонусов, представляющихся в рамках тарифных планов, предназначенных для корпоративных клиентов. Объем внутрисетевых и внесетевых минут, а также минут для международных звонков был увеличен от 25% до 85%, в зависимости от тарифа. Еще одним новшеством является добавление к корпоративным тарифам безлимитных звонков внутри компании. Данные тарифы предлагаются по абонентской плате от 8 AZN.

Абоненты корпоративных тарифных планов имеют возможность пользоваться не только голосовыми услугами и мобильным интернетом по выгодным ценам, но и специальными услугами клиентской поддержки, работающей в режиме 24/7, и высококачественной мобильной сетью.

Более подробную информацию о возможностях корпоративного сотрудничества можно получить, позвонив по номеру 789 или написав на электронную почту business-nar@azerfon.az.

Данными предложениями могут воспользоваться только юридические или физические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.