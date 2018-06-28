В Азербайджане будет реализовано более 20 проектов в области альтернативной энергетики

В 2018-2020 годах в рамках стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, водо- и газоснабжения) Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана планирует реализовать 23 проекта общей стоимостью около 13 миллионов манатов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Проекты включают в себя строительство ветряных, гидро и биотопливных электростанций общей мощностью 4200 мегаватт. При этом на ветряные электростанции придется 3500 мегаватт, солнечные 500 мегаватт, биотопливные 200 мегаватт. Стоимость строительства ветряных электростанций составит 10,20 миллиона манатов, солнечных 1,48 миллиона манатов, биотопливных - 1,16 миллионов манатов", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, они смогут вырабатывать 11,937 тысяч киловатт-часов электроэнергии в год.

Источник отметил, что реализация данных проектов поможет добиться экономии природного газа в объеме 2,986 миллиона кубических метров газа в год, а также значительно сократить объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

Мощность энергетической системы Азербайджана составляет более 6 тысяч мегаватт. При этом, по мнению экспертов, потенциал возобновляемых источников энергии в стране составляет свыше 25,3 тысячи мегавольт-ампер. Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на солнечную энергию.