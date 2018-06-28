В Азербайджане предлагается наказывать страховые компании за высокие комиссионные

В Азербайджане предлагается ввести санкции за высокие комиссионные, устанавливаемые страховыми компаниями, говорится в четверг в сообщении Ассоциации страховщиков Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи страховых компаний в связи с работой электронной системы Бюро обязательного страхования, прошедшей при организационной поддержке ассоциации, обсуждалось предотвращение искусственного завышения комиссионных, устанавливаемых страховыми компаниями для страховых брокеров.

Председатель ассоциации Мустафа Аббасбейли отметил, что нужно серьезно бороться с такими видами нарушений закона и предотвращать незаконные скидки со стороны страховых агентов. В связи с этим было принято решение при поддержке Палаты надзора над финансовыми рынками и участии представителей страховых компаний сформировать мониторинговую группу по этому вопросу. Было отмечено, что при обнаружении случаев выплаты высоких комиссионных какими-либо компаниями будут проведены соответствующие мероприятия по введению санкций в отношении этих компаний.